Bildungsurlaub Die Extrazeit fürs Lernen

In fast allen Bundesländern – außer in Bayern und in Sachsen – können Arbeitnehmer fünf Tage pro Jahr Bildungsurlaub nehmen. Der Anspruch darauf ist gesetzlich verbrieft, trotzdem nehmen ihn nur etwa zwei Prozent der Arbeitnehmer wahr. Dabei ist das Prozedere ziemlich einfach.

Von Jörg Stroisch