Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat den verstorbenen Kardinal Meisner als mutigen Kämpfer gewürdigt.

Mit dem früheren Kölner Erzbischof verliere die Kirche einen gläubigen Katholiken, der bis zuletzt Position bezogen habe zu seinen Überzeugungen, erklärte Marx in Bonn. Meisners Frömmigkeit und theologische Argumentation hätten ihn immer beeindruckt. Auch sei der Verstorbene stets bereit gewesen, öffentlich anzuecken. Zugleich verwies Marx auf die Erfahrungen Meisners in der DDR. Dieser habe aufopferungsvoll die katholische Kirche im geteilten Deutschland geprägt. Dabei sei Meisner immer auf Distanz zu den Mächtigen gewesen, weil ihm die Freiheit des Glaubens wichtiger war.



Meisner starb heute im Alter von 83 Jahren in Bad Füssingen. Er war fast vier Jahrzehnte lang Bischof.



