Papst Franziskus will im Streit zwischen deutschen Bischöfen über das Abendmahl vermitteln.

Franziskus lud Vertreter der katholischen Kirche Deutschlands nach Rom zu einem klärenden Gespräch ein, wie die Deutsche Bischofskonferenz in Bonn mitteilte. Es geht um die Frage, ob protestantische Ehepartner von Katholiken am Abendmahl teilnehmen und die Kommunion empfangen dürfen. Das hatte die Bischofskonferenz unter der Leitung des Münchner Kardinals Marx im Februar so beschlossen. Sieben deutsche Bischöfe sind aber der Meinung, dass über diese Frage der Vatikan als Universalkirche entscheiden müsse und hatten dem Papst deshalb geschrieben - zunächst ohne Marx darüber zu informieren.



Marx begrüßte die Schlichtungsinitiative des Papstes. Zugleich widersprach er erneut den Bedenken seiner Bischofskollegen. Der Beschluss sei mit überwiegender Mehrheit und nach ausführlicher Aussprache gefasst worden.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.