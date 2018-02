Im katholischen Bistum Eichstätt sind offenbar fast 50 Millionen Euro Kirchenvermögen veruntreut worden.

Wie ein Bistumssprecher in der bayerischen Stadt mitteilte, wurden ein ehemaliger Mitarbeiter und ein Immobilien-Projektentwickler wegen des Verdachts der Untreue, der Bestechung und der Bestechlichkeit festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, das Geld des Bistums in hochriskante Immobiliengeschäfte in den USA investiert zu haben. Weiter hieß es, die Höhe des Schadens hänge davon ab, wieviel Geld wieder aus den USA zurückfließe. Die Veruntreuung wurde demnach im Zuge einer Transparenzoffensive des Eichstätter Bischofs Hanke entdeckt.

