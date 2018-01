Üblicherweise strahlen Supernova-Explosionen einige Wochen sehr hell und verlöschen im Laufe eines halben Jahres wieder. Doch dieses Objekt wurde erst schwächer und dann wieder heller.

Zwei Jahre lang haben die Forscher diese Supernova systematisch überwacht – sie wurde fünfmal heller und wieder schwächer. Erst jetzt scheint die Helligkeit tatsächlich dauerhaft zurückzugehen. 1954 war in jener Galaxie bereits eine Explosion zu sehen gewesen, 1993 dagegen nicht (POSS / DSS)Doch niemand wagt Prognosen, wie sich dieses Objekt verhält. Denn schon auf Archivaufnahmen aus dem Jahre 1954 ist an derselben Stelle eine Explosion zu sehen.

Binnen 60 Jahren ist diese Supernova also zweimal explodiert – und beim zweiten Mal geradezu mit "Schluckauf". Es gibt kein Modell, das dieses bizarre Verhalten erklärt.

Womöglich handelt es sich um die Explosion eines äußerst massereichen Sterns, der rund hundertmal schwerer ist als die Sonne. Es könnte aber auch sein, dass bei dieser Supernova ein Neutronenstern mit äußerst starkem Magnetfeld entstanden ist.

Künftige Beobachtungen sollen klären, was sich dort in knapp 500 Millionen Lichtjahren Entfernung abspielt. Und so verfolgen die Astronomen weiter gespannt den merkwürdigen Stern im Großen Bären, der einfach nicht sterben will.