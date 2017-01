Björn Höcke Hessisches Kultusministerium gegen Rückkehr des AfD-Politikers in den Schuldienst

Der AfD-Politiker Björn Höcke. (imago / Steve Bauerschmidt)

Das hessische Kultusministerium hat sich gegen eine mögliche Rückkehr des AfD-Politikers Höcke in den Schuldienst ausgesprochen.

Höcke ist als Abgeordneter im thüringischen Landtag derzeit als Lehrer in Hessen beurlaubt. Der hessische Kultusminister Lorz werde alle dafür tun, dass Höcke in Zukunft nicht mehr Unterricht an einer der Schulen des Landes erteilen werde, hieß es in einer Erklärung.



Der AfD-Politiker hatte in einer Rede in Dresden das Berliner Holocaust-Mahnmal als ein "Denkmal der Schande" bezeichnet und gefordert, Schüler nicht mit dieser Geschichte zu konfrontieren. Regierung und Opposition in Hessen reagierten mit Empörung auf die Äußerungen Höckes. Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Kraus, schloss eine mögliche Rückkehr Höckes in den Schuldienst aus. Der SPD-Politiker Schäfer-Gümbel forderte das Hessische Kultusministerium auf, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, um eine Rückkehr Höckes an die Schule rechtlich zu verhindern.