Im vergangenen Jahr sind Politiker bundesweit Opfer von mehr als 180 Straftaten gewesen, die im Zusammenhang mit der Asylpolitik standen.

Das berichtet die taz unter Berufung auf einen internen Lagebericht des Bundeskriminalamtes. Etwa ein Drittel fielen demnach in die Kategorie Volksverhetzung, 35 mal handelte es sich um Sachbeschädigung. Zudem wurden vier Gewalttaten gemeldet. In der Flüchtlingsdebatte sei kein Ende der Agitation der rechten Szene abzusehen, heißt es in dem Lagebericht. Es sei mit weiteren Gewaltstraftaten zu rechnen, in Einzelfällen auch mit Tötungsdelikten.



Aufsehen hatte im vergangenen Jahr vor allem der Angriff auf den Altenaer Bürgermeister Hollstein hervorgerufen, der sich für die Integration von Flüchtlingen engagiert hat. Der CDU-Politiker wurde im November in einem Dönerimbiss mit einem Messer attackiert und schwer verletzt.

