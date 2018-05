Der berühmte rote Teppich - wen hat er nicht alles schon gesehen… Und was macht er sonst so, den Rest des Jahres? Gabelstabler brummen, holen Teppichrollen aus hohen Regalen. Bei Signature Systems in Los Angeles geht es zu, wie beim Teppichhändler. Jared Heckemeyer hat den roten Teppich für die Gala im März geliefert. Und wo ist er jetzt gelagert, der berühmte Oscar-Teppich?

"Ich weiß nicht. Ich meine, wenn es darum, geht wo er ist. Wir haben keinen auf Lager. Die Veranstalter kaufen ihn, entsorgen ihn später und kaufen ihn jedes Jahr neu...."

Das kurze Leben und der schnelle Tod des roten Teppichs



Nach zwei Stunden hat der rote Teppich also sein Leben ausgehaucht. Shampoonieren, wieder einrollen, für nächstes Jahr einlagern - keine Option. Dabei geht es um eine Menge Teppich: Man könnte ein halbes Fußballfeld damit auslegen. Aber für die Oscars muss er eben frisch sein - und allzu teuer ist er auch nicht:

"Wir machen ihnen einen guten Preis, den wir dir nicht machen könnten, wenn du ihn kaufen wolltest. Es ist einfach gute Werbung, den roten Teppich für die Oscars zu liefern. Wir bestücken aber auch das ganze Jahr über, für viele andere Ereignisse mit Teppichen."

Geld macht die Firma zum Beispiel mit dem Teppich für den Superbowl - nochmal mehr als für die Oscars und trotz Mengenrabatt ist der Quadratmeterpreis einiges höher. Das rechnet sich. Und es liegen auch eine Menge Rollen mit rotem Teppich in den Regalen - aber nicht in Oscar-Qualität:

"Die Farbe für die Oscars ist dunkler, wegen der Fotos. Ein dunkles Cranberry. Und der Teppich ist relativ dünn, damit man gut darauf laufen kann, speziell in High Heels. Wir wollen schließlich niemanden auf dem roten Teppich stürzen sehen. Es ist eine Art dünner Plüsch."

Und könnte ich denn zumindest ein bisschen Oscar-Teppich kaufen?

Der Tipp für Möchtegern-Stars: Das "Kleine rote gibts im Kaufhaus"

"Naja, wir haben schon Leute, die anrufen, weil sie wissen, dass wir den Oscar Teppich liefern: "Wir haben eine private Party, können wir sowas haben?" Natürlich liefern wir denen einen Läufer, aber nie aus exakt dem Originalmaterial für die Oscars. Aber wir werden oft danach gefragt."

Wenn man auf den Flair verzichten kann, beim Oscar-Hof-Liferanten einzukaufen, gibt es rote Teppiche aber auch bei der Billig-Warenhauskette Walmart. 60 Zentimeter breit, fünf Meter lang, schon für 9.99 US-Dollar.