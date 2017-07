Das Golfemirat Katar hat die Forderungen seiner arabischen Kontrahenten abermals zurückgewiesen.

Das Außenministerium in Doha sprach von falschen Behauptungen der vier Staaten in ihren jüngsten Stellungnahmen, mit denen Katar angeschwärzt werden solle. Der Vorwurf, das Emirat finanziere Terrorismus, sei unbegründet. Vielmehr beteilige sich Katar sich aktiv am Kampf gegen Terror. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten hatten dem Golfemirat mit neuen Sanktionen gedroht, sollte es deren Forderungen nicht erfüllen. Dazu zählen unter anderem die Schließung des Nachrichtensenders Al-Dschasira und einer türkischen Militärbasis.



Die vier Länder hatten vor gut einem Monat eine Blockade gegen Katar verhängt. Neben einer Unterstützung von Terrorgruppen werfen sie dem Nachbarland seine gute Beziehungen zum Iran vor.