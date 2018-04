Beim Bluesfestival Schöppingen nimmt der Dlf viele der Konzerte auf, die in der Sendereihe "On Stage" ausgestrahlt werden. Richard Hölscher, der künstlerische Leiter des Festivals steht für einen nicht allzu engen Ansatz: Er stellt Bluesbands auf die Bühen, aber auch Vertreter anderer Musikfarben. Unter anderem die Beastie Boys, die Fantastischen Vier oder The Pogues haben schon in Schöppingen im Münsterland gespielt, also Bands ohne Bezug zur Bluesmusik. Aber auch Blues-Legenden wie Johnny Winter, Rory Gallagher oder Joe Bonamassa: Das Publikum ist ebenso offen wie dankbar.

Die Band Heigh Chief aus Norwegen ist gerade ganz am Anfang ihrer internationlen Karriere - das musikalische Zeug dazu haben sie, doch zu Beginn steht die Ochsentour: Bei ihrem ersten Konzert in Deutschland am 18.4. spielten sie im Yard Club/Kantine Köln vor genau drei zahlenden Zuschauern. Aber sie spielten! Und wie! Und in ihrer Garderobe improvisierten sie spontan.