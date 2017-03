Bluestime Besuch der Bluesaward-Gewinner 2016

Beatbox, Bluesharp und E-Gitarre zusammen in einer Bluesband? Das Trio Beatbox'n'Blues ist damit erfolgreich, gewann 2016 den deutschen Bluespreis und nahm Anfang Februar 2017 bei der Blueschallenge in Memphis teil. Außerdem in der Sendung: Neuvorstellungen und ein Interview mit Derek Trucks von der Tedeschi Trucks Band.

Am Mikrofon: Tim Schauen