Bluestime Der Blick auf die Festivals

Beim Festival Blues Baltica in Eutin vom 18.-21. Mai spielten vor allem Bands aus dem skandinavischen Raum, auch das Bluesfestival Schöppingen am Pfingstwochenende ist hervorragend besetzt - meist mit Bands aus den USA. Ein Rück- und ein Ausblick: in Bluestime.

Am Mikrofon: Tim Schauen