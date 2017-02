Grammy-Awards:

Bestes traditonelles Blues-Album: "Porcupine Meat" von Bobby Rush

Bestes zeitgenössisches Blues-Album: "The last days of Oakland" von Fantastic Negrito

Bestes Americana-Album "This is where I live" von William Bell

Das Duo Little Hurricane:

2009 schmiss Trommlerin Celeste Spina ihren Job als Köchin, sie wollte nach jahrelanger Pause wieder musizieren. Gitarrist und Sänger Anthony Catalano kreiert Mithilfe einer Reihe elektronischer Hilfsmittel bluesige, rockige Gitarren-Melodien. Zu ihren gemeinsamen Einflüssen gehört Musik von Van Morrison, James Taylor, Paul Simon und den Beatles. Demnächst veröffentlichen Little Hurricane ihr drittes Album "Same Sun Same Moon" (VÖ 14.4.17).

Tourdaten Ben Poole:

8.3. Wetzlar

9.3. Erfurt

10.3. Hamburg

14.3. Bonn