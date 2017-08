Bluestime Neues aus der Szene zwischen Roots, Americana, Blues

Die Band Black Stone Cherry aus den USA verneigt sich mit den sechs Songs ihrer EP "Back to the blues" bei den wichtigsten Größen des elektrischen Blues. Der Hamburger Künstler Daniel Welbat und seine Band Wellbad spielen in der Tradition von Tom Waits. Und Tom Waits spielt Tom Waits.

Am Mikrofon: Tim Schauen