Nach den Kartell-Vorwürfen gegen die deutsche Autoindustrie will BMW von neuen Kooperationen vorerst absehen.

Zwar würden bestehende Verträge wie etwa zur Zusammenarbeit beim Einkauf weiter verfolgt, sagte Vorstand Duesmann der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Die Zurückhaltiung sei aber auch eine Reaktion auf das Verhalten von Daimler und VW. So hätten deren Juristen Gespräche über Möglichkeiten der Zusammenarbeit bereits bei Wettbewerbsbehörden angezeigt, während man noch gemeinsam an einem Tisch gesessen habe. Im Rückblick sei dies irritierend.



Zuletzt hatten Mitarbeiter der Europäischen Kommission die BMW-Zentrale für erste Ermittlungen aufgesucht. Derweil beantragte Daimler in Brüssel einen Status als Kronzeuge. Dies könnte zu einer Verringerung möglicher Strafzahlungen führen.