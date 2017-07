Drei Monate nach dem Diebstahl einer zentnerschweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum hat die Polizei mehrere Verdächtige festgenommen.

Ein Spezialeinsatzkommando durchsuchte heute früh Wohnungen in Neukölln und weiteren Bezirken. Ein Polizeisprecher sagte anschließend, zum Verbleib der Goldmünze gebe es noch keine entscheidenden Erkenntnisse.



Allein der Materialwert der Münze namens "Big Maple Leaf" wird auf 3,7 Millionen Euro geschätzt. Sie wurde 2007 in Kanada geprägt, von einem Privatmann an das Bode-Museum ausgeliehen und im März dieses Jahres gestohlen.