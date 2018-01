Bödenversiegelung Folgenreicher Flächenfraß

66 Hektar werden in Deutschland jeden Tag für Verkehr- und Siedlungsbau frei gegeben. Eine Fläche, die etwa 94 Fußballfeldern entspricht. Zuviel finden die Grünen, die den Flächenverbrauch deutlich reduzieren wollen. Doch angesichts von Wohnungsnot etwa in den Ballungsgebieten wird weiterhin Platz dringend gebraucht. Was also tun?

Moderation: Michael Roehl