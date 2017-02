Böhmermann Hamburger Landgericht verkündet Entscheidung über Schmähgedicht

Böhmermann beim Verlesen des umstrittenen Gedichts (Archivfoto). (Screenshot ZDF "Neo Magazin Royale")

Das Hamburger Landericht entscheidet heute darüber, ob das Schmähgedicht des ZDF-Moderators Böhmermann über den türkischen Präsidenten Erdogan in der Öffentlichkeit vorgetragen werden darf.

Erdogan sieht das Werk nicht von der Kunst- und Meinungsfreiheit gedeckt und will es komplett verbieten lassen. Böhmermann hatte im vergangenen Jahr das Staatsoberhaupt in einer Fernsehsendung teils wüst beschimpft. Das Strafverfahren gegen den Moderator wurde eingestellt. In einer vorläufigen Eilentscheidung wurde die Veröffentlichung bestimmter Passage untersagt. Sie seien ehrverletztend und schmähend. Der neue Beschluss wird die Eilentscheidung ersetzen.