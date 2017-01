Börse Dow Jones erstmals über 20.000 Punkten

Die Aktienbörse in New York (dpa/picture alliance/Sven Hoppe)

Am Aktienmarkt in New York hat der Dow Jones Index erstmals die Marke von 20.000 Punkten überschritten.

Er legte um 0,78 Prozent auf 20.068 Punkte zu.