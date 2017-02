Das Brexit-Votum fordert seinen ersten großen Tribut von der Wirtschaft: Die gut 25 Milliarden Euro schwere Fusion der Börsen in Frankfurt und London wird wohl nicht mehr zustande kommen. Der jetzt angeführte Grund, dass London eine italienische Handelsplattform nicht - wie von der EU verlangt – verkaufen will, ist vorgeschoben: In London will man die Fusion nicht mehr.

Und zwar deshalb, weil immer klarer wurde, dass London nicht der Hauptsitz der neuen Megabörse werden würde, sondern Frankfurt. Zu groß ist mittlerweile der Widerstand aus Deutschland gegen einen Börsenhandel, der nach dem Brexit in Euro aus London geführt und überwacht würde, während die EU um ihren Zusammenhalt ringt und der Euro um seinen Bestand kämpft.

Dilettantismus der Deutschen-Börse-Führung

Zu allem Überfluss dann auch noch der Dilettantismus der Deutschen-Börse-Führung: Verdacht auf Insiderhandel gegen Vorstandschef Carsten Kengeter, das darf gerade einem Börsenbetreiber einfach nicht passieren. Kengeter, der die Briten vielleicht noch bei der Stange hätte halten können, fällt damit als treibende Kraft aus.

Die Londoner Börse hat folglich die Reißleine gezogen und damit auch politischem Druck der EU-Kritiker nachgegeben, die – wie der konservative Abgeordnete Bill Cash - eine "Übernahme der Kronjuwelen" befürchteten.

London macht alleine weiter und das mit gar nicht mal schlechten Karten. Die City hat eine äußerst starke Marktmacht im Handel mit Anleihen, Rohstoffkontrakten und vor allem Termingeschäften. Billionenhohe Dollarbeträge fließen täglich durch ihren Maschinenraum. Gerade bei solchen Transaktionen zählt die schiere Größe, das Volumen. Das hätte die Deutsche Börse gebraucht, um gemeinsam mit London den stark wachsenden Börsen in Asien und den USA die Stirn bieten zu können.

Politik ist über Binnen-Logik der Manager hinweggegangen

Betriebswirtschaftlich und unternehmensstrategisch hätte die Fusion Sinn gemacht. Doch über diese Binnen-Logik der Manager ist die Politik hinweggegangen. Das Votum der Briten für den Ausstieg aus der EU hat die Frage, von wo aus der europäische Wertpapierhandel letztlich gesteuert wird, neu aufgeladen.

Die Abgabe der "Kronjuwelen" war für London nunmehr genau so wenig vorstellbar wie für Frankfurt die Fernsteuerung aus dem Nicht-EU-Land Großbritannien. Letztlich ist diese milliardenschwere Firmenfusion also das erste große ökonomische Opfer des Brexits, von dem Asien und die USA profitieren werden, die Briten und Europäer aber nicht.

Klemens Kindermann (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Klemens Kindermann ist seit 2009 Abteilungsleiter Wirtschaft und Gesellschaft beim Deutschlandfunk. Von 1991 bis 1997 war er Redakteur und Korrespondent der Deutsche Presse-Agentur (dpa). Danach wechselte er 1997 zur Wirtschafts- und Finanzzeitung "Handelsblatt", wo er als Fachredakteur, Desk-Chef im neu geschaffenen Newsroom und ab 2004 als stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft & Politik tätig war.