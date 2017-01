Börsenrekord US-Index Dow Jones knackt erstmals 20.000er Marke - Dax über 11.800

Meldet historischen Spitzenwert: Die Wall Street in New York (dpa/picture alliance/Daniel Karmann)

An der US-Börse hat der Dow-Jones-Index einen Rekordstand verzeichnet.

Kurz nach Handelsauftakt in New York übersprang das amerikanische Kursbarometer erstmals in seiner rund 130-jährigen Geschichte die Marke von 20.000 Punkten. In Frankfurt am Main stieg der Dax zwischenzeitlich über 11.800 Punkte.