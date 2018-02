Der Kurseinbruch an den Aktienmärkten in New York und Tokio hat auch an der deutschen Börse für Verluste gesorgt. Der Leitindex Dax verlor zum Handelsstart gut 2,8 Prozent. Der von einigen Beobachtern befürchtete Sturz unter die Marke von 12.000 Punkten blieb aber aus.

In Tokio verlor der Nikkei-Index 4,7 Prozent auf 21.610 Punkte. Der Dow-Jones-Index in New York hatte um 4,6 Prozent nachgegeben beim Stand von 24.346 Punkten geschlossen. Hintergrund ist die von Experten erwartete Zinswende. Dadurch werden Aktien unattraktiver und Staatsanleihen wieder interessanter. Zur Beruhigung der Märkte signalisierte die japanische Notenbank, dass sie an ihrer Null-Zins-Politik festhalten wolle.

