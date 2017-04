Der US-amerikanische Autohersteller Tesla hat inzwischen den höchsten Börsenwert der Branche.

Der Spezialist für Elektroautos überholte an der Börse in New York knapp den bisherigen Primus General Motors. Während GM auf eine Marktkapitalisierung von 50,886 Milliarden Dollar kommt, erreicht Tesla eine von 50,887 Milliarden Dollar. Dabei handelt es sich um Firmen von sehr unterschiedlicher Größe. Tesla hat im vergangenen Jahr etwa 84.000 Autos verkauft und 6 Milliarden Euro umgesetzt. Bei GM waren es 10 Millionen Autos und 156 Milliarden Euro Umsatz.



Der Großkonzern aus Detroit äußert sich üblicherweise nicht zu Börsenkursen. Auf die Meldung, man sei von Tesla abgehängt worden, reagierte jedoch ein General-Motors-Sprecher und betonte, GM sei nach wie vor extrem rentabel.