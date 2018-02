Das nigerianische Militär hat nach eigener Darstellung mehr als 1.100 Menschen aus der Gewalt der islamistischen Terrormiliz Boko Haram befreit.

Wie ein Sprecher in der Hauptstadt Abuja mitteilte, wurden in dem nordöstlichen Bundesstaat Borno zudem 35 mutmaßliche Terroristen bei Razzien getötet. Die Angaben lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.



Letzte Woche waren 110 Schülerinnen aus einem Internat in der Ortschaft Dapchi entführt worden. Das nigerianische Militär steht seitdem in der Kritik, da es kurz vor dem Überfall Soldaten abgezogen und in eine andere Region beordert hatte.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.