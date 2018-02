In Bolivien sind bei Überschwemmungen mehrere Menschen ums Leben gekommen.

In einigen Regionen des Landes regnet es seit Tagen. In der Provinz Cochabamba im Zentrum Boliviens kam ein Kind ums Leben. Drei weitere Menschen werden laut Verteidigungsministerium vermisst. Auch in der Hauptstadt La Paz gab es nach Medienberichten einen Toten.



In den vergangenen Tagen waren landesweit mehrere Flüsse über die Ufer getreten und hatten ganze Orte verwüstet. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Insgesamt zählen die Behörden mehr als ein Dutzend Tote seit Beginn der Regenzeit vor drei Monaten.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.