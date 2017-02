Bombardier Flugzeugbauer bekommt Kredit vom kanadischen Staat

Bombardier bekommt einen Kredit von Kanada. (dpa/picture-alliance/Arno Burgi)

Der auch in Deutschland mit Niederlassungen vertretene Flugzeugbauer Bombardier bekommt finanzielle Hilfe vom kanadischen Staat.

Die Regierung in Ottawa sagte dem Unternehmen Kredite in Höhe von 264 Millionen Euro für die kommenden vier Jahre zu. Das Geld soll zur Forschung und Entwicklung mehrerer Flugzeugtypen verwendet werden. Bombardier steckt schon länger in finanziellen Schwierigkeiten. Von Stellenstreichungen waren in den vergangenen Jahren auch deutsche Standorte betroffen. Derzeit sind dort rund 8.500 Menschen beschäftigt.