Mehrere tausend Menschen haben im sächsischen Görlitz für den Erhalt des Bombardier-Werks demonstriert.

Sie folgten einem Aufruf der IG Metall. Am 30. März wollen sich Mitarbeiter aller deutschen Bombardier-Standorte in Berlin zu einem Protesttag treffen. Der kanadische Flugzeug- und Bahnkonzern verfolgt ein Umstrukturierungsprogramm und will bis Ende 2018 weltweit 5000 Stellen streichen. Die Zugsparte des Unternehmens hat allein in Deutschland rund 8500 Beschäftigte.