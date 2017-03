Nach einer Bombendrohung gegen das Rathaus in Gaggenau gibt es bisher keinen Hinweis auf einen Sprengsatz.

Die Polizei teilte mit, die Suche werde mit Spürhunden fortgesetzt. Das Rathaus wurde geräumt, die Hintergründe der Bombendrohung sind noch unklar. Die Stadt Gaggenau hatte gestern eine Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister Bozdag in ihrer Festhalle wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Auch eine für Sonntag geplante Veranstaltung mit dem türkischen Wirtschaftsminister Zeybekçi in Köln wurde abgesagt. Der Politiker will stattdessen nun in Leverkusen auftreten.



Die Absagen stießen in der Türkei auf scharfe Kritik. Außenminister Cavusoglu drohte Deutschland mit Konsequenzen. Die Türkei werde eine passende Antwort finden, erklärte er in Ankara. Der Vorsitzende der größten türkischen Oppositionspartei, Kilicdaroglu, sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA in Istanbul, Deutschland belehre die Welt einerseits über die Demokratie. Andererseits aber werde zwei türkischen Ministern verboten, Reden zu halten. Kritik kam auch von der Türkischen Gemeinde in Deutschland. Deren Vorsitzender, Sofuoglu, warnte vor einer weiteren Zunahme der Spannungen zwischen Berlin und Ankara.