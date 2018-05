In Dresden versuchen Experten weiter, eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich zu machen.

Nach Angaben der Polizei könnte es weitere Explosionen geben. Gestern Abend war ein Versuch missglückt, den Blindgänger zu entschärfen. Durch eine Explosion und einen Brand hat sich die Bombe erhitzt. Der Kampfmittelräumdienst in Dresden will als nächstes versuchen, die Bombe mit einem Löschroboter zu kühlen. Dann soll sie mit einem gepanzerten Bagger freigelegt werden.



Über Dresden ist wegen der Bombe der Luftraum gesperrt worden. Anwohner sind seit zwei Tagen in Notunterkünften. Etwa 8.700 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Bombe war am Dienstag bei Bauarbeiten entdeckt worden.

