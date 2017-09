In Koblenz ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Mehr als 20.000 Menschen konnten in ihre Wohnungen zurück. In Frankfurt am Main ist die Evakuierung dagegen in vollem Gange: Dort wird am Sonntag eine 1,8 Tonnen schwere Luftmine unschädlich gemacht.

Fast 70.000 Menschen müssen die Sperrzone im Frankfurter Westend bis Sonntagfrüh um 8 Uhr verlassen. Unter ihnen sind Patienten aus zwei Krankenhäusern und Bewohner von Altenheimen. Grund ist eine 1,8 Tonnen schwere Luftmine, die nahe dem Universitätscampus entdeckt wurde. Feuerwehr und Polizei verteilten am Samstag Flyer, auf denen sie die Bewohner des Sperrgebietes darum bitten, ihre Wohnungen "urlaubsreif" zu verlassen - also Fenster und Türen zu schließen und wenn möglich die Rolläden hinunterzulassen.

Am besten hinterlassen Sie Ihre Wohnung so, wie Sie es tun, wenn Sie in den Urlaub fahren. Unsere #FAQ auf https://t.co/6PMULQhfUG *aw pic.twitter.com/O3lZbBiHGL — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 2. September 2017

Die Polizei informierte auch auf Twitter und bat die Bevölkerung dort um Mithilfe. Nur so könne die "größte Evakuierungsmaßnahme im Rahmen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Frankfurt" gelingen.

Wir bereiten die bundesweit bisher größte Evakuierungsmaßnahme im Rahmen der Entschärfung einer #Weltkriegsbombe in #Frankfurt vor: pic.twitter.com/tHoKnZzSs5 — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 1. September 2017

Die Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst soll gegen Sonntagmittag beginnen und etwa vier Stunden dauern. Läuft alles nach Plan, können die Menschen voraussichtlich um 20 Uhr in ihre Wohnungen in der Sperrzone zurück.

Entschärfung in Koblenz begann mit Verzögerung

In Koblenz hatte die Entschärfung eines 500-Kilogramm-Blindgängers am Samstagnachmittag mit Verspätung begonnen. Nach Angaben der Behörden hatten sich etwa 20 Bewohner zunächst geweigert, die Sperrzone zu verlassen. Gegen 16 Uhr war der Blindgänger US-amerikanischer Herkunft dann unschädlich gemacht. Er war bei Bauarbeiten für einen Kindergarten gefunden worden.

Bombe #Karthause. 16.13 Uhr. Ende gut, alles gut. Bombe erfolgreich entschärft. Sperrbezirk aufgehoben. Den Anwohnern gute Heimfahrt — Polizei KO (@Polizei_KO) 2. September 2017

Fast ein Fünftel der Einwohner von Koblenz waren von der Evakuierung betroffen - mehr als 20.000 Menschen. Eine Schulsporthalle wurde als Aufenthaltsraum zur Verfügung gestellt, aber nur von wenigen Bewohnern genutzt.

(cb/am)