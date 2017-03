In Bonn ist eines der bekanntesten Gebäude der Stadt gesprengt worden.

Mit 250 Kilogramm Dynamit wurde am Vormittag das Bonn-Center

an der Reuterbrücke in Schutt und Asche gelegt. Das 60 Meter hohe Gebäude im ehemaligen Regierungsviertel wurde 1969 eröffnet und war eines der Wahrzeichen der Stadt. An seiner Stelle soll ein Bürokomplex entstehen, der sogar 100 Meter hoch werden darf.