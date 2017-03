Bundeskanzlerin Merkel hat in Bonn eine neue Zentrale für Demenzforschung eröffnet.

Gemeinsam mit der nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministerin Schulze überantwortete sie den Neubau auf dem Gelände des Universitätsklinikums den Wissenschaftlern. Merkel kündigte weitere Investitionen in die Erforschung von Demenz an.



Träger der neuen Forschungsstelle in Bonn ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen DZNE. Es ist nach eigenen Angaben die weltweit größte Forschungseinrichtung für Alzheimer, Parkinson und andere Hirnerkrankungen. Das neue Gebäude in Bonn soll zur zentralen Schaltstelle werden. Dort sollen mehr als 500 Wissenschaftler fachübergreifend zusammenarbeiten, um Therapien und Medikamente zu entwickeln.