In Bonn haben mehrere tausend Menschen für eine umfassende Energiewende demonstriert.

Die Polizei sprach von mindestens zehntausend Teilnehmern, die Veranstalter von 25.000. Redner der Abschlusskundgebung forderten ein Klimaschutzgesetz und den Ausstieg aus der Kohlekraft. Zu den Protesten hatten zahlreiche Organisationen aufgerufen, darunter der BUND und Greenpeace. Anlass ist die am Montag beginnende UNO-Klimakonferenz in Bonn. Dazu werden mehr als 23.000 Teilnehmer aus 197 Ländern erwartet. Es geht darum, das Pariser Klimaabkommen von 2015 konkret umzusetzen.



Bundesumweltministerin Hendricks sprach sich für mehr Zusammenarbeit beim Klimaschutz auf regionaler Ebene aus. Sie sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, fast die Hälfte der weltweiten Treibhausgasemissionen entstünden in Städten. Deshalb müssten diese auch Teil der Lösung sein.