Die Oberbürgermeister von Bonn, Mannheim, Essen, Reutlingen und Herrenberg kommen heute mit Vertretern der Bundesregierung zusammen, um über Maßnahmen zur Reduzierung der Stickoxid-Belastung zu sprechen.

Die fünf Kommunen sollen sogenannte "Modellstädte zur Luftreinhaltung" werden. Erwogen wird unter anderem, dort einen vergünstigten oder gar kostenlosen Nahverkehr zu testen. Bei dem Treffen in Bonn dürfte es auch um mögliche Fahrverbote in den Städten für Diesel-Fahrzeuge gehen. Das Bundesverkehrsministerium hatte kürzlich bekanntgegeben, dafür eine Rechtsgrundlage schaffen zu wollen. Das Bundesverwaltungsgericht will morgen entscheiden, ob solche Fahrverbote rechtens wären. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund lehnt sie ab.

