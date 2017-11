In Bonn haben etwa 7.000 Menschen für den Kohle-Ausstieg und eine umfassende Energiewende demonstriert.

Auf dem Münsterplatz fand eine zentrale Kundgebung statt. Zuvor hatten sich in Köln rund 1.000 Fahradfahrer versammelt, um zur Kundgebung nach Bonn zu fahren. Anlass ist die am Montag beginnende UNO-Klimakonferenz in Bonn. Dazu werden mehr als 23.000 Teilnehmer aus 197 Ländern erwartet. Es geht darum, das Pariser Klimaabkommen von 2015 konkret umzusetzen.



Bundesumweltministerin Hendricks sprach sich für mehr Zusammenarbeit beim Klimaschutz auf regionaler Ebene aus. Sie sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, fast die Hälfte der weltweiten Treibhausgasemissionen entstünden in Städten. Deshalb müssten diese auch Teil der Lösung sein.