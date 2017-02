Bonn Tillerson mit russischem Kollegen Lawrow zusammengekommen

US-Außenminister Tillerson und sein russischer Kollege Lawrow bei einem Treffen in Bonn (dpa/picture alliance)

US-Außenminister Tillerson hat von Russland die Einhaltung des Minsker Friedensabkommens gefordert, um den Konflikt in der Ostukraine beizulegen.

Tillerson sagte nach einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Lawrow am Rande des G20-Treffens in Bonn, sein Land erwarte, dass sich die Regierung in Moskau für eine Entspannung der Lage in der Region einsetze.



Zuvor hatte bereits Bundesaußenminister Gabriel an Russland appelliert, auf die Separatisten in der Ostukraine einzuwirken, um den vereinbarten Abzug ihrer Waffen von der Front umzusetzen. - US-Präsident Trump hatte sich kürzlich für die Rückgabe der von Russland annektierten Halbinsel Krim an die Ukraine ausgesprochen. Das hatte in Moskau Kritik ausgelöst.