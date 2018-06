Mehrere Abgeordnete der Grünen und der Linkspartei sind an Bord des deutschen Rettungsschiffs "Lifeline" gegangen.

Die hygienische und medizinische Situation auf dem Schiff sei belastend und gefährlich, sagte die Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Amtsberg, der Deutschen Presse-Agentur. Sie und ihr Parteikollege Sarrazin sowie der Abgeordnete der Linkspartei, Brandt, riefen die Bundesregierung auf, sich für eine rasche Lösung einzusetzen. In der Nähe von Malta wartet die Besatzung mit rund 230 Flüchtlingen an Bord auf die Erlaubnis, in einem europäischen Land anlegen zu dürfen.



Vor knapp zwei Wochen war das Rettungsschiff "Aquarius" mit mehr als 620 Flüchtlingen tagelang auf Irrfahrt. Spanien erklärte sich letztlich zur Aufnahme bereit.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.