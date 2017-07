Italien bekräftigt seine Forderung an die EU-Partner nach mehr Unterstützung bei der Aufnahme von Migranten aus dem Mittelmeer.

Innenminister Minniti sagte bei einem Treffen in Paris mit seinem deutschen Kollegen de Maizière und dem französischen Ressortchef Collomb, Schiffe mit Geretteten sollten künftig auch Häfen in anderen Mitgliedsländern ansteuern. An der Runde nahm auch EU-Flüchtlingskommissar Avramopoulous teil. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP gab es eine Einigung in mehreren Punkten. Einzelheiten werden demnach im Laufe des Tages bekannt gegeben. Italienischen Medien zufolge dringt Rom auf einen europäischen Verhaltenskodex für private Rettungsschiffe. Kritiker werfen den im Mittelmeer aktiven Hilfsorganisationen vor, mit ihren Einsätzen Schleuseraktivitäten zu begünstigen.



Das Thema soll Ende der Woche auch auf einem EU-Innenminister-Treffen in Estland besprochen werden.