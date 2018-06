Auf dem Mittelmeer ist erneut ein Rettungsschiff mit mehr als 200 Flüchtlingen ohne Aussicht auf einen sicheren Hafen unterwegs.

Nach Italien verweigerte auch Malta der "Lifeline" die Aufnahme. Ein Regierungssprecher teilte gestern Abend in der Hauptstadt Valletta mit, Malta habe weder die Rettung koordiniert noch sei man in der Sache zuständig. Italien warf Malta Verantwortungslosigkeit vor. Innenminister Salvini hatte Hilfsorganisationen zuvor mit der Beschlagnahme ihrer Schiffe und der Festnahme der Besatzung gedroht. Das Rettungsschiff, das zu einer deutschen Nichtregierungsorganisation gehört, hatte die Menschen am Donnerstag zwischen Libyen und Lampedusa an Bord genommen.



Vor knapp zwei Wochen war das Rettungsschiff "Aquarius" mit mehr als 620 Menschen an Bord tagelang auf Irrfahrt. Spanien erklärte sich letztlich zur Aufnahme bereit.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.