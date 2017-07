Die EU-Staaten fordern von Nichtregierungsorganisationen bessere Absprachen mit der libyschen Küstenwache bei der Rettung von Migranten aus Seenot.

Italiens Innenminister Minniti sagte nach einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Estland, die Regierung in Rom werde dazu rasch einen Verhaltenskodex ausarbeiten. Nach seinen Angaben sind NGOs für etwa ein Drittel der Rettungsaktionen verantwortlich. Diese verleiten nach Argumentation der EU-Staaten Schlepper dazu, immer mehr Migranten auf seeuntauglichen Booten Richtung Europa zu schicken. Die Hilfsorganisationen selbst kritisieren dagegen, die EU-Pläne vergrößerten nur das Leid der Menschen.



Nach dem Willen der Innenminister soll die libysche Küstenwache besser für Rettungsaktionen ausgerüstet werden. Auch sind mehr Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern und mehr finanzielle Hilfen für die Herkunftsländer in Afrika geplant. Darüber erklärte sich Deutschland dazu bereit, mehr Flüchtlinge aus Italien aufzunehmen als bislang.