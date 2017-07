Die EU-Innenminister diskutieren heute bei einem Treffen in Estland über Forderungen Italiens nach mehr Unterstützung in der Flüchtlingskrise.

Der italienische Ressortchef Minniti will seinen Kollegen einen Elf-Punkte-Plan vorlegen, um die Migration über das Mittelmeer einzudämmen. Private Rettungsorganisationen sollen sich zu einem Verhaltenskodex verpflichten müssen. Demnach sollen Schiffe nur noch in Ausnahmesituationen in Gewässer vor Libyen einfahren dürfen. Dessen Küstenwache dürfe zudem bei ihrer Arbeit nicht behindert werden. Kontakte zu Schleusern etwa über Lichtsignale oder Funk sollen verboten werden. Organisationen, die den Kodex nicht unterzeichnen, wird das Anlaufen italienischer Häfen untersagt.