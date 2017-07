Italien plant strenge Regeln für Hilfsorganisationen, die vor der libyschen Küste Flüchtlinge retten.

Wie die Zeitung "Die Welt" berichtet, will Innenminister Minniti seinen EU-Kollegen morgen einen Elf-Punkte-Katalog vorlegen. Demnach sollen Schiffe der Organisationen nur noch in absoluten Ausnahmesituationen in Gewässer vor Libyen einfahren. Dessen Küstenwache dürfe zudem bei ihrer Arbeit nicht behindert werden. Kontakte zu Schleusern wie etwa über Lichtsignale oder Funk sollen verboten werden. Wer den Kodex nicht unterzeichnet, soll künftig keine italienischen Häfen mehr anlaufen dürfen. Rom hatte zuletzt gedroht, Schiffe mit Geretteten nicht mehr in seine Häfen zu lassen.



In diesem Jahr haben mehr als 85.000 aus dem Mittelmeer gerettete Menschen Italien erreicht.