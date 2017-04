Vor der griechischen Insel Lesbos sind jüngsten Angaben zufolge mindestens 16 Bootsflüchtlinge ums Leben gekommen.

Wie die Küstenwache mitteilte, handelt es sich bei den Opfern um acht Männer, sechs Frauen und zwei Kinder. Eine Schwangere und eine weitere Frau konnten demnach gerettet werden. Eine von ihnen sagte den Behörden, sie habe sich mit rund 25 Menschen an Bord eines Schiffes befunden, das gestern Abend in der Türkei in See gestochen sei. Die Suche nach möglichen weiteren Überlebenden dauert an.