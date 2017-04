Private Hilfsorganisationen verlangen von der Europäischen Union mehr Unterstützung zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer.

Der Sprecher der Organisation für Migration, Di Giacomo, teilte mit, am Osterwochenende seien insgesamt 8360 Menschen von Schlauch- und Holzbooten aus Seenot gerettet worden. Die Lage habe sich dramatisch zugespitzt. Von staatlicher Seite gebe es allerdings nur wenig Hilfe.



Am Sonntag war das deutsche Rettungsschiff "Iuventa" selbst in Seenot geraten. Am Ostermontag folgte die "Sea Eye". Beide Schiffe waren in unruhiger See mit Flüchtlingen überladen. Nach Notrufen konnten die Mannschaften die Menschen an andere Rettungsboote übergeben.