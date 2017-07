Deutschland und Frankreich sprechen sich dafür aus, einen Verhaltenskodex für Hilfsorganisationen zu erstellen, die im Mittelmeer Flüchtlinge retten.

Die Organisationen sahen sich zuletzt dem Vorwurf ausgesetzt, das Geschäft von Schlepperbanden zu erleichtern, wenn sie Flüchtlinge nahe der libyschen Küste von seeuntauglichen Booten retten. Gegen einige wurde auch der Vorwurf laut, sie arbeiteten mit Schlepperbanden zusammen. Die Organisationen weisen die Vorwürfe zurück.



Die Forderung nach dem Kodex ist Teil eines Sechs-Punkte-Plans, der beim Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag beraten werden soll und den die französische Regierung vorstellte. Er ist zur Unterstützung Italiens in der Flüchtlingskrise gedacht. Italien hatte damit gedroht, Schiffe mit Geretteten nicht mehr in seine Häfen zu lassen.



In dem Plan werden außerdem Forderungen wie die nach Unterstützung der libyschen Küstenwache oder der Einrichtung von Lagern in Libyen wiederholt.