In Borneo geht die Zahl der Orang-Utans schneller zurück als bisher vermutet.

Das Max-Planck-Institut in Leipzig berichtet von einem Rückgang von 100.000 Tieren seit 1999. Gründe dafür sind unter anderem die Abholzung von Wäldern und die Umwandlung ganzer Gebiete in Palmölplantagen. Überraschend ist aber, dass es auch in den Wäldern Borneos, in denen nur teilweise Holz geschlagen wird, große Verluste gibt. Die Forscher vermuten, dass viele Orang-Utans von Jägern getötet werden. - Die Menschaffen zählen zu den stark gefährdeten Arten.

