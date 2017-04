Nach einer Explosion am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist das Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco am Abend abgesagt worden. Der Dortmunder Spieler Marc Bartra wurde leicht an der Hand und am Arm verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Er war von Splittern einer berstenden Scheibe des Busses getroffen worden.

In unmittelbarer Nähe des Busses waren kurz nach der Abfahrt zum Stadion drei Sprengsätze detoniert. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen ernsthaften Angriff. Die Sprengsätze seien vermutlich in einer Hecke versteckt worden. Bei der Durchsuchung der Umgebung wurde ein weiterer verdächtiger Gegenstand gefunden, zu dem die Polizei bisher keine detaillierten Angaben machte. Der Abzug der Fans aus dem Stadion verlief reibungslos. Das Spiel soll morgen um 18 Uhr 45 nachgeholt werden.



Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Es gebe bisher weder Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund noch auf eine Tat von rivalisierenden Fans, erklärte ein Polizeisprecher am Abend. - Zahlreiche Politiker und Fußballvereine äußerten ihre Bestürzung und äußerten Solidarität mit den Dortmundern.