Der CDU-Innenpolitiker Bosbach hat vor einer zunehmenden Bedrohung durch islamistisch motivierten Terror in Nordrhein-Westfalen gewarnt.

Es gebe eine nennenswerte Zahl von Rückkehrern aus Kampfgebieten der Terrormiliz IS, die ihre Tötungshemmung verloren hätten, sagte Bosbach der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. Von ihnen gehe die größte Gefahr aus. Demnach lebten in Deutschland derzeit 600 sogenannte Gefährder, davon 20 vom Schlage des Berlin-Attentäters Amri. Sie vollumfänglich zu überwachen, sei ausgesprochen schwierig. In Dortmund klagte die Staatsanwaltschaft einen mutmaßlichen Islamisten wegen der Vorbereitung eines Anschlags an. Die Ermittler fanden in der Wohnung des 21-Jährigen Material zum Bombenbau und eine Anleitung des IS.