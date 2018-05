Der türkische Präsident Erdogan hat bei einem Wahlkampfauftritt im bosnischen Sarajevo um Stimmen im Ausland lebender Türken geworben.

Er rief die Teilnehmer der Kundgebung dazu auf, - Zitat - der ganzen Welt ihre Stärke zu zeigen und seiner Partei bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen zu einem Rekordergebnis zu verhelfen.



Mehr als drei Millionen Auslands-Türken können ab 7. Juni ihre Stimme per Briefwahl abgeben.



Nach Angaben der Union Türkisch-Europäischer Demokraten reisten etwa 10.000 Menschen nach Sarajevo, um Erdogan zu sehen. Die Hälfte kam aus Deutschland. In der Bundesrepublik sind solche Auftritte von Politikern aus Nicht-EU-Ländern mittlerweile verboten. Vor dem türkischen Verfassungsreferendum 2017 hatten Minister aus Ankara in Deutschland geworben, das hatte Ärger hervorgerufen.

