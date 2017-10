In Bosnien-Herzegowina hat die serbische Teilrepublik ihre militärische Neutralität erklärt.

Das Parlament in Banja Luka verabschiedete eine entsprechende Resolution. Damit verstießen die Abgeordneten gegen die Verfassung des Landes, laut der der Gesamtstaat für die Verteidigungspolitik zuständig ist. Ihr Vorgehen richtet sich gegen die Bestrebungen Bosniens, in die NATO aufgenommen zu werden. Beobachter werteten die militärische Neutralitätserklärung aber auch als einen weiteren Schritt hin zu einer Loslösung der Serbenrepublik von Bosnien-Herzegowina. Der Balkan-Staat besteht seit dem Bürgerkrieg in den neunziger Jahren aus je einer überwiegend serbischen und einer muslimisch-kroatisch geprägten Landeshälfte.